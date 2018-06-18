Как жертвы казанского генплана отстаивали кров

«7 дней»: от старта футбольного мундиаля до окончания священного месяца

Фото: Олег Тихонов

Центральным событием прошлой недели стал долгожданный чемпионат мира по футболу. Казань заполонили туристы и болельщики из разных стран, а улицы и набережные города превратились в одну большую площадку для дружеского общения. Депутатам Госсовета представили проект нового генплана Казани, страна отметила День России, а мусульмане мира — Ураза-байрам. Об этом и не только шла речь в еженедельной информационно-аналитической программе «7 дней», выходящей на канале ТНВ. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Первые страницы чемпионата мира

14 июня в России стартовал долгожданный чемпионат мира по футболу. Матч-открытие турнира провели сборные России и Саудовской Аравии. В Казани мундиаль начался с матча группового этапа Франция — Австралия. Город заполонили туристы и болельщики из разных стран.

— Мы думали, что встречать гостей на английском будет достаточно сложно, но оказалось, что нет. Едет действительно весь мир. Очень быстро сориентировались и теперь гостей встречаем и на испанском, и на французском языках, — делится впечатлениями директор хостела Лейсан Тутаева.

Здесь, в одном из хостелов в нескольких километрах от «Казань Арены», живут вместе болельщики из Австралии и Франции.

Звезды футбола есть не только среди футболистов. В фанатской среде тоже есть свои легенды. Климент Томасзевский — самый известный болельщик во Франции. Мануальный терапевт с 1984 года не пропустил ни одного из 250 матчей сборной.

— Дидье Дешам, тренер сборной Франции, — мой хороший друг. Мы живем по соседству, наши дома стоят рядом. Видимо, так было судьбе угодно, чтобы я стал знаменитым болельщиком, а он тренером. За чашкой чая я часто обсуждаю с ним игры, — рассказывает Климент.

В хостеле замечают, что у французских и австралийских болельщиков есть одна общая деталь:

— Они настолько не избалованы вниманием, что обычное наше русское гостеприимство воспринимают как нечто особенное. Наши девочки получают от них комплименты в виде подарочков, — говорит бренд-менеджер хостела Елена Уточкина.

В Казани мундиаль начался с матча группового этапа Франция — Австралия. Фото Максима Платонова



Улицы и набережные Казани на этой неделе превратились в одну большую площадку для дружеского общения. Иностранную речь услышать сейчас на улицах Казани можно чаще, чем русскую и татарскую. Чтобы болельщикам было не скучно, до и после матчей в Казани продумали все до мелочей. У стен Кремля, например, можно сделать историческую фотографию на память с символической сборной мира. Помочь сориентироваться и подобрать себе занятие по вкусу помогут волонтеры. Получить информацию болельщикам предлагают в информационных шатрах.

Из новшеств прошлой недели — в Старо-Татарской слободе завершена реконструкция 205-го квартала, открыт театр национальной кухни. Отметить победу и просто весело провести время теперь можно еще на одной городской набережной у озера Кабан. Запущен и новый вид транспорта для болельщиков. Добраться от «Чаши» до стадиона можно бесплатно на беспилотном электробусе.

Первой в Казань приехала сборная Австралии. Уже в понедельник футболисты провели открытую тренировку на стадионе «Трудовые резервы». В четверг на «Свияге» можно было увидеть разминку сборной Колумбии, а на базе «Рубина» — сборной Японии.

В четверг на площадке Центра семьи «Казан» состоялось торжественное открытие фестиваля болельщиков. Специально к этому событию испекли четырехтонный чак-чак. Достижение казанских кулинаров даже зафиксировали в Книге рекордов России. Президент Татарстана Рустам Минниханов лично разрезал лакомство и угостил болельщиков.

На площадке созданы все условия для болельщиков, здесь и большой фуд-корт, где можно перекусить. Есть игровая зона, где можно поиграть в футбол. На большом экране в течение месяца покажут все 64 матча.

Первая страница в истории чемпионата мира в Казани написана. Впереди нас ждут еще три недели большого футбола. А значит, много новых незабываемых эмоций.

В четверг на площадке Центра семьи «Казан» состоялось торжественное открытие фестиваля болельщиков. Фото Олега Тихонова



Как жители Нагорного отстояли свой кров

На прошлой неделе депутатам Госсовета Татарстана был представлен проект нового генерального плана Казани до 2035 года. Работу над документом начали еще в 2014 году. Депутаты концепцию нового генплана поддержали. Но вот у населения Казани и близлежащих поселков по новому документу пока остается немало вопросов. И в первую очередь это вопросы по строительству дорог, которое предусматривает снос домов. На протяжении нескольких месяцев жители населенных пунктов отстаивали свои права, устраивали митинги и посещали публичные слушания в надежде, что их услышат.

На защиту своих «крепостей» жители Нагорного вышли почти всем поселком. О том, что в новом генеральном плане предусмотрена четырехполосная дорога, которая пройдет через их дома, жители поселка узнали только в конце мая. Причем совершенно случайно.

— Мне позвонила соседка. Она была на каком-то собрании очередном, о котором никто ничего не говорил. Сказала: «Ваши дома — под нож». Я говорю: «Под какой нож? О чем вы вообще говорите?» Она мне и разъяснила ситуацию. Это был шок, — вспоминает жительница Нагорного Альбина Романова.

Через улицу Дубровка, затем на Дорожную и далее в сторону поселка «Абу-Даби». По такому маршруту должна была пройти новая трасса в Нагорном, или, как ее называют разработчики, «Проезд 1». По мнению специалистов, дорога нужна городу, чтобы улучшить транспортную доступность, логистику, избавить улицы от автомобильных пробок. Местные жители в большинстве своем это, конечно, понимают, но ведь в их конкретном случае это будет не дорога жизни, а скорее «дорога смерти». Дорога, которая лишит их крова.

Большинство местных жителей ради благоустройства своих домов трудились годами и даже поколениями. Кроме того, у многих на руках документы, которые подтверждают их права на собственность. Люди уверены, что в таком случае их не могут снести просто так.

Новая Сосновка, Карьер, Большие Клыки, Салмачи, Вознесение, Вишневка и Нагорный. Проект нового генерального плана города вызвал шоковую реакцию у казанцев и жителей близлежащих поселков. На публичных слушаниях залы заполнили плакаты с надписями: «Не дадим снести наши дома». Основной принцип нового документа, по словам разработчиков, — это гармоничное развитие всех зон города. К 2035 году планируется увеличить территорию зеленых насаждений на 12%, развивать электротранспорт и построить дополнительные объекты социального обслуживания. Но больше всего людей беспокоил именно вопрос развития дорожной сети, которая, судя по схеме, пронизывает город, как сосудистая система человека.

Обеспокоенное население всеми силами пыталось повлиять на решение разработчиков и архитекторов. Новые предложения поступали практически на каждом собрании. Кто-то говорил о возможности разгрузить улицы за счет строительства новых веток метро, а кто-то и вовсе в открытую заявлял, что новые дороги не нужны. На это руководитель группы разработчиков отвечал: они имеют стратегическое значение для города.

На протяжении нескольких месяцев жители населенных пунктов отстаивали свои права, устраивали митинги и посещали публичные слушания в надежде, что их услышат. Фото Олега Тихонова



Объединившись под общим флагом, свои позиции рьяно отстаивали представители поселка Нагорного. Бессонные ночи, работа с бумагами, встречи и разработка альтернативных вариантов принесли результат. Разработчики учли их доводы: дома остаются на своих местах.

— Дорогу они выносят из нашего поселка. У нас было предложение эту дорогу провести ближе к М7, возможно, даже по ней или за ней, чтобы по минимуму затрагивать жилые массивы. Предложенный ими вариант не такой, то есть он выходит из нашего поселка, но при этом затрагивает поселки Аки и Дербышки, — рассказывает представитель инициативной группы поселка Нагорного Тимур Саитов.

Возможно, претворить в жизнь новый генплан, не задев чьих-то интересов, сложно, почти невозможно. Особенно, если учесть, что земли в некоторых поселках, по словам архитекторов, являются самозахватом. Как, например, это произошло в Новой Сосновке. Что же касается собственников с документами, то для них существует порядок, предусмотренный законодательством России.

— Когда решение принято и получено финансирование на строительство дорог, разрабатывается детальный проект. Когда проект разработан, разрабатывается проект планировки, который позволяет установить «красные линии» и дает нам законные основания изымать собственность, участки у собственников. Порядок изъятия предусмотрен законодательством Российской Федерации. Предусмотрен выкуп. Причем выкуп по справедливой цене, не по кадастровой стоимости, а по рыночной стоимости, — говорит главный архитектор Татьяна Прокофьева.

Генеральный план дает людям возможность понять, в какой зоне находится объект, где строить можно, а где нельзя. Поэтому при покупке участка иметь в виду этот документ необходимо. Пока дать гарантии, что ни один частный коттедж не пострадает, архитекторы не берутся. Работа над генеральным планом продолжается. В процессе постараются учесть все пожелания жителей. Окончательный вариант документа появится ближе к концу июля. А осенью он должен быть утвержден Казгордумой.

Новая Сосновка, Карьер, Большие Клыки, Салмачи, Вознесение, Вишневка и Нагорный. Проект нового генплана вызвал шоковую реакцию у казанцев. Фото Инны Серовой



Великий праздник Ураза-байрам

Прошлая неделя стала поистине праздничной для Татарстана, Казани, всей России. Открыли череду праздничных мероприятий торжества по случаю Дня России, который страна отметила 12 июня. А в пятницу, 15 июня, мусульмане отметили один из самых светлых и значимых праздников — Ураза-байрам. Это священный для верующих день и официальный выходной для жителей Татарстана.

В деревне Старые Киязлы Аксубаевского района проживает 1 тыс. человек. И все они себя считают правоверными мусульманами. Здесь нет ни одного иноверца или же атеиста. Эта деревня испокон веков считалась центром религиозного просвещения района. Здесь до сих пор работают три мечети, и у каждой из них есть свой хазрат и приход. А такие большие праздники, как Ураза-байрам, здесь отмечают с особым смыслом.

Ранним утром мужчины шествуют по улице в сторону мечети, прославляя имя Аллаха. Эта одна из трех мечетей в деревне, которая имеет древнюю историю. Здание было перестроено сравнительно недавно, в 1996 году, но само место храма для жителей имеет особое значение.

В семье Шакировых девять сыновей. Их отец 30 лет именно здесь служил хазратом. Сыновья вспоминают, что даже в годы сурового атеизма, несмотря на запреты, эта мечеть продолжала работать. В деревне не сносили минареты, а жители, не боясь преследований, оставались верны своей религии.

То ли село спасло религию, то ли религия спасла это село, но даже спустя века здесь все так же чтут традиции предков, те, что передавались от одного поколения другому.

Почтить память предков в праздник Ураза-байрам — одна из самых главных здешних традиций. Все мусульмане сходятся в одном месте, там, где захоронен один из самых почитаемых в деревне святых. Именно здесь произносится всеобщая молитва за упокоение души.

Человек по имени Габделсаттар был похоронен на местном кладбище в 1875 году. Он был очень образованным и религиозным. Габделсаттар бабай был не просто местным хазратом, именно его деяниям приписывают необъяснимые явления. Он помогал бедным и обездоленным, излечивал людей молитвой. Его при жизни называли святым, и даже после смерти местные жители верят, что место его захоронения обладает чудодейственной силой.

Еще одна немаловажная деталь. В этой деревне женщины на кладбище не ходят вообще. Смотреть за могилами усопших — эта исключительно мужская прерогатива. Вообще, у местных мусульман четкое разделение обязанностей. Женщины в Ураза-байрам остаются дома, готовят праздничный стол и встречают гостей.

В пятницу, 15 июня, мусульмане отметили один из самых светлых и значимых праздников — Ураза-байрам. Фото Максима Платонова



По традиции в каждом доме хозяйка ранним утром должна испечь праздничные блины. Или как говорят здесь — зажечь сковородку. Возможно, эта традиция связана с тем, что блины — самое вкусное и сравнительно малозатратное угощение. Ведь известно, что в старину в деревнях люди жили небогато, скромно, без особых изысков. Конечно, современные столы на Ураза-байрам ломятся от яств, но главная деталь праздника все-таки осталась.

В Аксубаевском районе действуют 28 мечетей. В главной мечети района каждый год именно в Ураза-байрам собирают самых маленьких жителей. Здесь проводят детские игры, конкурсы, а угощения — всем без исключения.

Праздник Ураза-байрам — свидетельство того, что самый важный и значимый для мусульман месяц в этом году окончен. Месяц прощения, милости и отпущения грехов.

Что стало с домом известного благотворителя

В этом году 30 августа памятник известному казанскому благотворителю — Асгату Галимзянову — отметит десятый день рождения. Он появился в городе еще при жизни благотворителя — уникальный случай в истории.

Учитель истории одной из казанских школ Кадрия Нигматуллина, совершавшая со своими учениками традиционный обход городских дворов в поисках нелегальных мусорных свалок, совершенно случайно набрела на один дом. Женщина вспомнила, что уже бывала в этом дворе, она приходила сюда с детьми, с такими же своими учениками. Приходила к единственному обитателю этого барака на улице Межлаука в центре Казани, у Колхозного рынка, — благотворителю Асгату Галимзянову. Именно здесь, в этом ветхом строении безо всяких удобств, и жил с незапамятных времен самый счастливый, по собственному признанию, человек на свете. Здесь его не стало два года назад.

Изнутри дом обветшал еще заметнее. Если аккуратно и почти на ощупь пройтись по тому, что осталось от первого этажа, и подняться по давно уже небезопасной лестнице на второй этаж, где и жил почетный житель Казани и орденоносец Асгат Галимзянов, можно добраться до коридорной двери.

В этом году 30 августа памятник известному казанскому благотворителю — Асгату Галимзянову — отметит десятый день рождения. Фото wikipedia.org



Здесь почти ничего не тронуто за последние два года, вплоть до чашек и сахарницы на столе. В шкафах по-прежнему пылится одежда, на стене, на полу, на гнилых уже диванах и кроватях все так же пылятся дипломы, грамоты, расписки, благодарности, счета, квитанции, выписки и личные вещи хозяина. Родственники просто не знают, что со всем этим делать. Они не прикасаются к этим фактически музейным экспонатам, потому что хорошо осознают, что память об этом человеке принадлежит не им одним.

Дочь Асгата Галимзянова, располагающая ключами от дома, не имеет представления о том, владеет ли она самим домом, этими несколькими комнатами на втором этаже, например. Говорят, территорию вокруг этого барака уже приобрело некое частное, впрочем, довольно известное лицо, предпочитающее вкладывать деньги именно в центральные части города. Если так, то судьба дома незавидная.

— Дом в любом случае нужно сохранить как объект, который будет напоминать нам об Асгате Галимзянове. Нужно создать арт-объект. Должен найтись человек, который этот бизнес бы развил. И тогда в эту территорию можно было бы вдохнуть новую жизнь, — считает директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева.