Ураза и байрам: астрономия Марджани, нестандартный Бигиев и египетские фетвы Аляутдинова

Праздник «Ураза гаете» в истории и культуре татар

Фото: Роман Хасаев

Накануне вечером с заходом солнца наступил праздник окончания мусульманского поста — Ураза-байрам. Сегодня в мечетях России проходят праздничные богослужения, а верующие поздравляют друг друга. Историк и главный казый Казани Рамиль (Абдулла) Адыгамов в колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает, какие споры возникали у богословов относительно месяца Рамазан, уразы и наступления праздника Ид аль-Фитр.

30 дней серьезного испытания

Ислам в Волго-Уральском регионе имеет глубокие корни. Как известно, официальное принятие новой религии булгарами, предками татар, произошло в десятом веке. Однако исторические источники указывают, что ислам проник в регион намного раньше. Такой вывод можно сделать даже из путевых заметок секретаря багдадского посольства Ибн Фадлана. Он указывал, что в то время на территории Булгарии уже было много мечетей и медресе. Более того, сформировалась своя богословская школа, на это указывают особенности совершения молитвы, о которых мы также узнаем из записок Ибн Фадлана. С тех пор ислам начинает оказывать сильнейшее влияние на образ жизни и мировоззрение народа.

Монгольское нашествие также не изменило религиозные предпочтения народа. Так как монголы были толерантны, то булгары продолжили исповедовать Ислам. Более того, монголы сами принимают ислам и устанавливают его в качестве государственной религии. Даже завоевание Казани и политика насильственной христианизации не повлияли на религиозный выбор народа, татарский народ хотя и замкнулся в себе, но сохранил свою национальную и религиозную идентичность.

После вероучения в основе любой религии лежат различные формы богослужений. Наиболее значимыми для мусульман являются молитва и пост. Хотя пост и занимает второе место после молитвы, его значимость для духовного совершенствования верующих трудно оценить. Тридцать дней поста для верующих становятся серьезным испытанием, так как шариат предписывает начиная от рассвета до восхода солнца воздерживаться от пищи, питья и интимных отношений. Однако, помимо этого, верующему также предписано контролировать свои эмоции и воздерживаться от конфликтов с окружающими, проявлять милосердие, щедрость и благонравие. Помимо самого поста в течение всего месяца после ночной молитвы совершается дополнительная молитва «таравих» и организуются коллективные разговения «ифтары». В результате пост дает возможность верующему воспитать свою волю и совершенствоваться на духовном пути.

По завершении поста, верующим с вечера или на следующий день утром рекомендуется совершить полное омовение тела, надеть чистую одежду, поесть немного сладостей и отравиться в мечеть для совершения праздничной молитвы. Фото Максима Платонова

Ураза-байрам, которым завершается пост, является символом победы верующего над своими страстями. По завершении поста, верующим с вечера или на следующий день утром рекомендуется совершить полное омовение тела, надеть чистую одежду, поесть немного сладостей и отравиться в мечеть для совершения праздничной молитвы. Молитва совершается через некоторое время после восхода солнца. После завершения молитвы по традиции верующие посещают кладбище, где совершают мольбу за умерших родственников. Затем они возвращаются домой и начинают праздновать этот день в кругу семьи, за праздничным столом.

К этому моменту женщины готовят стол, где обычно присутствуют блины, пироги, сухофрукты, свежие фрукты и сладости. Также в этот день принято дарить друг другу подарки, посещать родных и знакомых и поздравлять их с завершением поста. Поздравляя друг друга, верующие желают, чтобы их посты, молитвы, ифтары, а также другие благодеяния были приняты Аллахом, и просят у Него возможности дожить до поста следующего года и также провести его в богоугодных деяниях.

Революционный подход Марджани

Однако для татарских богословов-мыслителей пост не ограничивался стандартными установлениями шариата, а ставил перед ними сложные вопросы. Это было связано с географическими и климатическими особенностями Поволжья. Согласно предписаниям Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, время начала поста в месяц Рамазан определяется в результате наблюдения за фазами луны. В хадисе сказано: «Начинайте пост, когда увидите его (молодой месяц, — прим. авт.) и завершайте пост, когда увидите его (молодой месяц, — прим. авт.)». Но так как значительная часть дней года в Поволжье являются пасмурными, то это осложняло определение даты начала поста. Другой проблемой было совершение поста в летнее время, так как продолжительность светлого времени суток, а следовательно и поста, равняется двадцати часам. В этой связи татарские богословы пытались в своих трудах найти решение данных проблем.

Ш. Марджани анализирует большое количество богословских трудов ханафитского и других мазхабов, сравнивает их данные и на основе этого выводит основные правила определения сроков начала и завершения поста. Фото Олега Тихонова

Одним из первых татарских богословов, озвучивших проблему правильного определения времени поста, был Шигабутдин Марджани. Богослов описывает ситуацию, когда в разных приходах одного и того же населенного пункта начинали и завершали пост в различное время. В частности он указывает: «Эти же люди очень сильно разногласят между собой. Кто-либо из них в каком-то приходе может увидеть молодой месяц, и они на основании этого приступают к посту или дополняют шаʻбан, другие разговляются. Одни постятся, а другие в этом же городе празднуют завершение поста. Это может происходить в одной мечети между двумя имамами, тогда часть прихода постится, а другая разговляется. Более того, иногда это происходит с жильцами одного и того же дома (имеется в виду семья, — прим. авт.). Часть из них постится, а другая празднует. В наше время это происходило неоднократно».



Ш. Марджани анализирует большое количество богословских трудов ханафитского и других мазхабов, сравнивает их данные и на основе этого выводит основные правила определения сроков начала и завершения поста. Однако, в отличие от своих современников-богослов, не ограничивается только знаниями классического богословия. Он выступает с революционной идеей о допустимости использования астрономических расчетов для определения фаз луны, приводит веские аргументы в пользу своей позиции.

От Бигиева до Аляутдинова

Другой татарский богослов Муса Бигиев останавливается не только на проблеме определения времени начала и окончания поста, но также и затрагивает вопрос его продолжительности. Для исследования данной проблемы богослов даже совершает путешествие в Финляндию, чтобы воочию увидеть, как проходит полярный день. По мнению богослова, пост в чрезмерно длинные дни является затруднительным, а в отдельных случаях может угрожать здоровью верующего. В этой связи он, проведя анализ основных источников ислама, предлагает следующее решение данной проблемы: «Мы нашли и использовали очень полезный для нас смысл аята: «И кто из вас болен или находится в пути»… Пост может причинить вред или вызвать определенные трудности в силу того, что он ограничивает прием пищи, питья и прием лекарств, которые могут оказаться необходимыми. Поэтому благородный Законодатель в целях оказания помощи и облегчения в случае вероятного вреда или трудности позволяет перенести пост на другие дни».

Муса Бигиев останавливается не только на проблеме определения времени начала и окончания поста, но также и затрагивает вопрос его продолжительности. Фото gdb.rferl.org

Проблемы, поднятые татарскими богословами-мыслителями в своих трудах, продолжают оставаться актуальными и сегодня. В этой связи современные богословы также продолжают искать пути их решения. В частности, Совет улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан, изучив данный вопрос и следуя традиции, основы которой заложил Ш. Марджани, принял решение о допустимости определения времени поста, используя астрономические расчеты, позволяющие прогнозировать фазы луны.

Проблема длительности поста заинтересовала другого российского богослова — Шамиля Аляутдинова. Он, проведя анализ основных источников ислама и заключений зарубежных богословов, обратил внимание на фетву египетского богослова ʻАли Джумʻа. Муфтий Египта предлагает мусульманам северных регионов в летнее время поститься по мекканскому времени.

Так как упомянутые богословские проблемы выходят за рамки стандартных ситуаций, рассматриваемых в классических богословских трудах, то богословы до сих пор продолжают их изучать и анализировать, и, возможно, каждое поколение мусульман будет предлагать свои варианты их решения.

Абдулла Адыгамов