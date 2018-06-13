«Все льготы, которые касаются добычи нефти, Москва считает неэффективными»

Ежегодно в Татарстане даются льготы на 8 млрд рублей

В преддверии грядущего пересмотра федерального бюджета — 2018, который, скорее всего, принесет сюрпризы татарстанской казне, комитет Госсовета РТ по бюджету сегодня продлил для бизнеса налоговые льготы в общей сложности на 1,35 млрд рублей. Раскладывая привычный налоговый пасьянс, глава бюджетного комитета Леонид Якунин с тревогой напомнил о том, что президент России поручил пересмотреть кадастровую оценку недвижимости, которая приводит к росту налога на имущество. Однако татарстанские депутаты пока не собираются форсировать пересмотр действующей системы исчисления этого налога, опасаясь возникновения дыры в бюджете. Подробнее в репортаже «Реального времени».

Москва просит регионы исправить кадастр

Озабоченность по поводу непредсказуемых потерь для татарстанской казны от свертывания кадастра высказал сегодня на заседании бюджетного комитета Госсовета РТ Леонид Якунин. Перед этим депутаты одобрили предоставление льгот по налогу на имущество для татарстанского бизнеса. В общей сложности бюджет, по оценке Минфина РТ, потеряет 450 млн рублей, то есть сущие копейки по сравнению с ежегодными миллиардными сборами. Зато настоящим бедствием для бюджета обещает быть федеральная инициатива по пересмотру механизма исчисления налога по кадастровой стоимости (налог на имущество, земельный налог), подготовленная Госдумой РФ по поручению президента страны.

Напомним, что Владимир Путин во время прямой линии в очередной раз подверг критике кадастровую оценку недвижимости и сам механизм расчета налога на имущество физических лиц. Президента возмутил факт того, что в большинстве своем кадастровая стоимость значительно превосходит рыночную, поэтому многим гражданам и собственникам торговых центров приходится доказывать, что им насчитали лишнего. Глава государства поручил исправить вопиющую несправедливость в кратчайшие сроки — в первой половине 2018 года.

Озабоченность по поводу непредсказуемых потерь для татарстанской казны от свертывания кадастра высказал сегодня на заседании бюджетного комитета Госсовета РТ Леонид Якунин



А кто будет компенсировать?

«Такой проект к нам поступил», — сообщил депутатам Леонид Якунин, после чего мягко его раскритиковал за однобокий подход Москвы раздавать льготы, залезая в карман региональных бюджетов.

«Все подобные федеральные проекты не предусматривают компенсаций выпадающих доходов, которые получают муниципальные и региональные бюджеты. В этом их беда! — высказал он, похоже, позицию бюджетного комитета Госсовета РТ. — А нам бы хотелось, чтобы было записано, откуда (брать выпадающие доходы, — прим. ред.), а там, к сожалению, не записано. А то получается так, что ежегодно при принятии на федеральном уровне каких-то преференций у нас бюджет страдает».

Впрочем, эта краткая эмоциональная речь прозвучала как глас негодующего, нежели как четко выработанная и согласованная позиция Татарстана, так как финансовая «раскладка» под будущие изменения Минфином РТ еще не подготовлена. Но негативный настрой главы бюджетного комитета к возможной будущей смене расчета налога на имущество свидетельствует о том, что легкой победы в этой битве властей за сохранение кадастра ждать не приходится.

Как вводили кадастровую оценку и что получили

Татарстан, наряду с Москвой, Самарской и Нижегородской областями, стал одним из 28 регионов РФ, где кадастровая оценка начала обкатываться в 2016 году. Так как кадастровая стоимость объектов выше балансовой (инвентаризационной) и обеспечивает рост налоговой базы, то с 2017 года на его основе начали исчислять налог на имущество и налог на землю. Для собственников квартир налог за 2016 г. определяется как 20% от налога, рассчитанного по кадастру, плюс 80% налога, рассчитанного по БТИ. В течение первых пяти лет действует повышающий коэффициент, ежегодно увеличивающийся на 20% (с 0,2 до 1). В совокупности с высокой кадастровой стоимостью это привело к сильному увеличению размера налога на имущество граждан. Для собственников коммерческих объектов (административно-офисных и торговых зданий) налог на имущество уже сейчас исчисляется по полной кадастровой стоимости.

Однако с момента перехода на кадастр собственники начали активно оспаривать в суде кадастровую оценку, доказывая, что она не может быть выше рыночной, и выигрывали суды. Глава Минзема РТ в конце прошлого года даже пожаловался, что казна потеряла 250 млн рублей дохода в результате снижения кадастровой стоимости в суде. Кроме того, татарстанские госорганы понесли судебные расходы на 1,7 млн рублей, которые заявители перенесли на казну. Еще 7,5 млн рублей казна потеряла от проведения судебных экспертиз. Чтобы остановить вал судебных исков, министр даже предложил инициировать изменения в закон о кадастровой оценке, чтобы граждане оспаривали присвоенную кадастровую стоимость «только в государственных бюджетных учреждениях», решение которых может быть оспорено в суде».

«Для физических и юридических лиц эти правила интересны, — прокомментировал Леонид Якунин. — Но поскольку налог на имущество формирует региональные и муниципальные бюджеты, то в этих проектах не записано, кто компенсирует эти потери»



Московская версия пересчета налога на имущество

Однако 4 июня Госдума РФ разработала законопроект, который предусматривает постепенный отказ от применения коэффициента. Как говорится в пояснительной записке, начиная с четвертого года исчисления налога по кадастровой стоимости этот коэффициент перестает применяться — то есть достигнув уровня 0,6. При этом с 2018 года вводится новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога по кадастровой стоимости — не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Данный коэффициент будет применяться в тех субъектах РФ, на территории которых исчисление налога на имущество граждан уже осуществляется с коэффициентом 0,6.

«Для физических и юридических лиц эти правила интересны, — прокомментировал «Реальному времени» Леонид Якунин. — Но поскольку налог на имущество формирует региональные и муниципальные бюджеты, то в этих проектах не записано, кто компенсирует эти потери».

По его словам, Татарстан не готов с ходу переходить на новую модель расчета налога на имущество, так как он сулит потери. «Мы за то, чтобы лишние деньги не уходили, — подчеркнул он. — А когда принимается законопроект, который влияет на доходную часть бюджета, мы всегда против. Хотя идея хорошая», — согласился он. Отвечая на вопрос о сумме выпадающих доходов, он дал понять, что они могут быть непосильны, так как придется пересматривать налог не один год, а с начала его введения в Татарстане в 2016 году. «Речь идет о возврате в течение трех лет. Это не так, когда через суд (то есть с момента вынесения решения, — прим. ред.). Она идет в 3—5 лет. Речь идет о деньгах, которые мы уже проели», — объяснил он. По его словам, сейчас власти Татарстана пытаются найти компромисс с федеральным центром. «Мы толкаем федеральную власть, чтобы компенсация была», — резюмировал он.

Татарстанская щедрость: льготы бизнесу на 8 млрд рублей

До этого депутаты бюджетного комитета Госсовета РТ одобрили продление на 2019 год льготных ставок по налогу на имущество для нескольких категорий налогоплательщиков. По словам замминистра финансов РТ Данила Волкова, для организаций, производящих синтетические и полусинтетические масла, предлагается установить ставку в 0,1%, технопаркам и инновационных центрам — 0,5%, для научно-исследовательских и конструкторских учреждений — 0,1%. Напомним, что базовая ставка налога — 2% от кадастровой стоимости. Кроме того, до 1 января 2022 года продлевается действие преференции для объектов социально-культурной сферы — 0,1%. «Это льгота носит социальный характер и предоставляется тем, кто оказывает услуги населению», — пояснил представитель Минфина РТ. И полностью освобождаются от уплаты налога на имущество владельцы садов и огородов, выращивающие продукты для собственных нужд, отметил он.

Сейчас налоговая ставка снижена с 15 до 10% для 26 тысяч организаций малого бизнеса, сообщил Данил Волков



Одновременно с этим бюджетный комитет Госсовета РТ одобрил дифференцированные ставки по упрощенной системе налогообложения для малого бизнеса на 2019 год. Сейчас налоговая ставка снижена с 15 до 10% для 26 тысяч организаций малого бизнеса, сообщил Данил Волков. Особые преференции тем, кто занят в обрабатывающих отраслях, строительстве, распределении электроэнергии, газа и воды. Для них ставка — 5%.



«Продление направлено на дальнейшую поддержку развития предпринимательства, рост количества налогоплательщиков, количества рабочих мест и налоговой базы. Со времени введения налоговые доходы выросли до 2,4 млрд рублей и увеличились в 4 раза, а количество налогоплательщиков выросло в 1,6 раза и составило 26 тысяч, — отметил экономический эффект представитель Минфина РТ. — Это подтверждается налоговой отчетностью, и сама сумма поступлений имеет тенденцию к росту».

Выпадающие доходы оцениваются в 700 млн рублей на 2019 год. Всего в 2016 году в Татарстане предоставлены льготы по налогам в региональный бюджет на 5 млрд рублей, а по местным — 3 млрд рублей. Из них на 4 млрд рублей были льготы по налогу на имущество, сообщил замминистра финансов.

А Москва, наоборот, обрезает преференции

Вместе с тем на федеральном уровне льготы сворачивают.

— У нас не продлеваются льготы управляющим компаниям ОЭЗ, объектам аэродромной инфраструктуры и в части добычи нефти, — рассказал представитель Минфина РТ.

— В чем причина? Они признаются неэффективными? Или что? — поинтересовался Леонид Якунин.

— На сегодня это жесткая позиция Минфина РФ. Сейчас обсуждаются единые оценки эффективности налоговых льгот. Все льготы, которые касаются добычи нефти, они изначально очень жестко считаются неэффективными. Они категорически не поддерживаются на региональном уровне. Это все влияет на межбюджетные отношения. Это будет жестко применяться в отношении субъектов РФ, — объяснил спикер. Так что нефтяникам придется платить по полной.