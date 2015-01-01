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Рынок новостроек Казани

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Рынок новостроек Казани
Фото: Максим Платонов

События на рынке, новые законодательные инициативы, ипотечные ставки, ситуация с дольщиками - что и как сказывается на рынке новостроек Казани

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