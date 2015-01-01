Рынок новостроек Казани
Сюжет 6 материалов
События на рынке, новые законодательные инициативы, ипотечные ставки, ситуация с дольщиками - что и как сказывается на рынке новостроек Казани
- Недвижимость 07 нояб, 07:00 17 Банки vs застройщики: сколько можно заработать на новостройках Казани? С одной квартиры дольщики-инвесторы в год при благополучном исходе могут получать свыше полумиллиона рублей прибыли
- Недвижимость 30 окт, 07:00 79 Цены вверх: в Казани резко подорожали новостройки В ряде домов квартиры выросли в стоимости на 10—15% и больше
- Недвижимость 18 окт, 07:00 41 Осторожно, долгострой: как не стать обманутым дольщиком Топ актуальных советов при покупке квартиры в новостройке