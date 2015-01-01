Декларационная кампания - 2017

Завершилась декларационная кампания для государственных и муниципальных служащих, а также руководителей госучреждений, обязанных раскрывать свои доходы. «Реальное время» собрало в один сюжет статьи с раскрытыми декларациями, включив в него исследования, касающиеся не только Татарстана, но и соседей республики.