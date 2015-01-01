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Рынок офисной недвижимости Казани 2015 - исследование "Реального времени"

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Рынок офисной недвижимости Казани 2015 - исследование
Фото: fresher.ru

Аналитическая служба "Реального времени" подготовило исследование рынка офисных площадей столицы РТ, составив ряд рейтингов - по площади помещений, стоимости объектов и так далее, определив крупнейших казанских рантье.

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