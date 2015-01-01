Рынок офисной недвижимости Казани 2015 - исследование "Реального времени"
Сюжет 5 материалов
Аналитическая служба "Реального времени" подготовило исследование рынка офисных площадей столицы РТ, составив ряд рейтингов - по площади помещений, стоимости объектов и так далее, определив крупнейших казанских рантье.
- Аналитика 21 сент, 07:00 7 Исследование «Реального времени»: крупнейшие банки-залогодержатели казанских бизнес-центров Кредитование миллиардных строительных проектов, реставрация садов и отчаянная попытка выбраться из финансовой ямы. Часть 5
- Аналитика 17 сент, 07:00 16 Исследование «Реального времени»: кому принадлежит казанский рынок офисных площадей
- Аналитика 15 сент, 07:00 7 Бизнес-центры Казани: в каких условиях работает бизнес столицы республики В Казани 98 бизнес-центров на 804,7,3 тыс. кв. м — большинство из них класса «В». Часть 1