Казанские преподы «распробовали» онлайн-обучение: итоги первых недель тотального дистанта
Чем хороша «дистанционка» и почему на онлайн-экзамене невозможно списать
В дистанционных условиях учебные заведения делают для себя новые открытия. Преподаватели вузов выяснили, что дистант дисциплинирует, от дотошных преподавателей не скроешься — они всегда на связи. А списать в режиме видеоконференции, один на один с педагогом, просто невозможно. Кроме того, удаленное обучение удобно, если, например, школьники или студенты находятся на длительном лечении или на индивидуальном плане. О «минусах» и «плюсах» дистанционки, которая может остаться в учебных реалиях и после завершения самоизоляции, «Реальному времени» рассказали преподаватели школ и вузов Казани.
«Дистанционное озарение» приходит в процессе работы
Евгения Родионова, учитель русского языка и литературы школы №151, уже третью неделю сидит за компьютером, не отрываясь. По ее словам, за этот короткий период «действительно какое-то понимание возникло, чего мы хотим, чего ждать от детей, чего дети ждут от нас как от учителей, которые должны научить их чему-то в этот период». У Родионовой есть технические сложности, потому что там, где она живет, нестабильный сигнал интернет-связи, но еще много шероховатостей, которые приходится отлаживать в процессе работы.
Учитель русского и литературы отмечает, что родители с пониманием относятся к происходящему:
— Делаю обратную связь, проверяю работы и отправляю с пожеланиями, комментариями, оценками. Поскольку электронная почта зачастую у родителей, мы с ними находимся в диалоге. И чувствую, что взрослые поддерживают детей.
Педагоги в Иннополисе чувствуют себя более уверенно, но и им без помощи родителей не обойтись.
Она поясняет, что при организации урока в дистанционном формате педагоги для себя четко осознают возраст учеников, в разных возрастных группах организуют разные виды коммуникаций. Для учащихся с 1-го по 4-й класс есть презентационные формы. Много заданий ученики выполняют в игровой форме на платформе «Учи.ру», но не у всех учеников начальной школы есть дома компьютер или ноутбук. А через маленький экран смартфона работать с электронными документами сложно, и это большая нагрузка для глаз.
Управляться с «удаленкой» научились и те, кому за 60
Именно в начальной школе практикуется индивидуальная работа учителя с семьями. Педагоги Иннополиса созваниваются с родителями и детьми, у каждого спрашивают, необходима ли какая-то помощь. Предпочтение в начальной школе отдается рабочим тетрадям, тетрадям на печатной основе и учебникам.
Многое в дистанционном обучении зависит не столько от техники, а от желания самих детей учиться.
Большую проблему директор школы видит в том, ребята «скучают по школе, хотят сюда. Они выкладывают видео, чем заняты дома, чтобы общаться и чтобы им не было слишком грустно: один пылесосит, другой на скрипке играет. С родителями и учащимися всегда на связи. Печально, школьники не видят друг друга, но что делать?!»
Удаленная проверка знаний — творческий процесс для учителя
Вопрос, как через интернет дать ребенку прочные знания и проконтролировать их, конечно, встает перед учителями. За руку поймать учеников они не могут, но чутьем обладают и определить автора сочинения им несложно.
— Просто учитель должен сам предложить детям работу, которая предполагает какие-то творческие задания, исключающие, что ребенок к себе в помощники привлечет интернет-ресурсы. Скорее всего, в таких условиях проверка итоговых знаний не в выпускных классах будет отдана на откуп учителям, которые должны позаботиться, чтобы работа максимально показала качество знаний ребенка, а не интернета. К тому же сейчас есть хорошие платформы, которые помогают педагогам тестировать знания, — предполагает Евгения Родионова.
С основной и старшей школой проще, так как у учеников выше функциональная грамотность и работы в сети, и работы с компьютером. Проверять знания старшеклассников учителям помогают электронные ресурсы, например, на платформе «ЯКласс» учитель задает тесты в определенный промежуток времени, определив на выполнение заданий одну попытку. Списывание невозможно, потому что тест открывается и закрывается для всех одномоментно, замечает Головенькина.
— Только что завуч объявила детям, что в среду в 11 часов будет выложена контрольная и не позднее, чем в 11:50 ребята должны ее отправить. Доверяем нашим детям, не проверяем помогают ли им мамы и папы, — добавил Шмаков.
— Задача учителей — к старшим классам воспитать в детях потребность в оценке собственных знаний и разборе ошибок, ведь им скоро писать выпускные работы, где подсказок не будет. Важна самопроверка знаний, часто применяем взаимопроверку: ученики проверяют работу одноклассника, задают ему вопросы, пишут комментарий, при обратной связи ученик делает коррекцию своего материала. И только потом работа попадает на контроль учителю, — рассказала Алла Головенькина.
Она не может смело утверждать, что в школе нашли универсальный способ проверки знаний в дистанционном обучении как некий образец для всех. Эти формы бывают разными. И учителя находятся в поиске и пробуют разумно сочетать разные формы. «Удачный опыт будем транслировать. Но уже можем сказать, что способны оценить детей на расстоянии», — полагает Алла Николаевна.
— Дистанционное образование — не только вызов для нас. Оно позволяет решить многие проблемы, например, как обучать детей, которые уезжают надолго куда-то с родителями или находятся на длительном лечении, а также тех, кто обучается по индивидуальному плану. Дистанционная форма — подспорье в таких случаях. Новый формат помогает учить максимально использовать свободное время, выбирать учебную нагрузку по интересам, и это возможность начать самостоятельно изучать новое, — заметила директор школы в Иннополисе.
Архитекторам не хватает программ
Адаптация вузов к дистанционному обучению зависит от их специфики.
Он обратил внимание на то, что в среде архитекторов работают коллективно. «В творческих дисциплинах, как правило, несколько преподавателей ведут один предмет, например, проектирование. Практикуем форму коллективного обсуждения. В нашей профессии многие вещи передаются из рук в руки, надо показывать и корректировать руками. Сейчас это невозможно. Конечно, жалко дипломников, которые нуждаются в большей степени в такой форме работы. Непонятно пока, как будут проходить защиты, они же публичные».
Но, с другой стороны, Мухитов отметил, что на эту форму работы все перешли неожиданно, она вынужденная и не идеальна. И педагоги сейчас получают хороший опыт. Занятия с помощью видеоконференций в Zoom в КГАСУ проводят. «На будущее надо делать хороший электронный сайт кафедры, чтобы студенты могли обращаться, а разработчикам платформ — создавать более удобные для нашей специфики формы. Нужны соответствующие программы, рисовальные планшеты, чтобы исправлять ошибки», — считает доцент университета.
— К дистанционному обучению надо приспосабливаться. Необходимо дублировать дисциплины в таком формате, это требует времени, специалистов в самих вузах. Такая практика у нас впервые и готовых форм пока нет. Но, наверное, и с помощью видеоконференций возможна защита на Zoom, — подытожил Ренат Мухитов.
Списать на онлайн-экзамене невозможно
Иначе складывается ситуация у филологов, которые быстрее перестроились и более уверены в качестве своего дистанционного обучения.
В Высшей школе филологии сейчас идет дополнительная сессия. Сдача экзаменов онлайн занимает больше времени, но это большая и более качественная работа. «Одно дело, когда сдает вся группа и есть возможность списать, а другое — когда студент сдает тет-а-тет в виртуальной аудитории, на экране с преподавателем, там уже не спишешь. Это дисциплинирует студента. И чтобы проверить знания, преподаватели всегда могут найти такие вопросы на знание художественного текста. «Сколько стоил букетик бедной Лизы у Карамзина? Как звали лошадь Вронского?» Это утрировано, но кто не читал, ответить не сможет», — подчеркнула декан.
— Нам не хватает живого общения, мы очень устаем сидеть в одной комнате по 3—4 пары, это большая нагрузка на зрение. Но посещаемость и успеваемость студентов растет. И если философски посмотреть, у любого явления есть свои «плюсы», — резюмировала Мухаметшина.
комментарии
А как быть с физиками, механиками, химиками и прочими биологами, где обучают через ЭКСПЕРИМЕНТ?
Эксперимент через компьютер это профанация.
Химик должен понюхать, потрогать, попробовать исходные и конечные вещества (раньше вкус должен быть описан в каждой научной статье - многие алхимики-химики погибли...), увидеть малейшее изменение цвета, консистенции реакционной массы и т.д. - без этого не может быть хорошего специалиста-естественника и тем более учёного.
"Цифровизация" в том числе и образования это смерть для талантливых юных экспериментаторов, потенциальный Нобелевских лауреатов по физике, химии, биологии, которые до 1980-х годов делали потрясающие открытия в Естественной Науке, которые в свою очередь изменяли Технологии и Промышленность.
Для Противо-Естественных наук, гуманитарных наук "цифровизация" ни хорошо, ни плохо - талантливый гуманитарий историк, филолог или философ сам научится.
А в естественных Науках знания передаются при личном общении при проведении совместного реального, а не "виртуального" эксперимента.
Но самое главное, что героические учительницы удерживают детей у экранов и активная молодёжь не выходит на улицу - всю свою энергию тратит на тыкание в клавиши или экран гад=жетов.
Со студентами чуть посложнее, но скоро и в университетах героические профессорши заставят сидеть молодёжь перед экранами.