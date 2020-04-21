Казанские преподы «распробовали» онлайн-обучение: итоги первых недель тотального дистанта

Чем хороша «дистанционка» и почему на онлайн-экзамене невозможно списать

В дистанционных условиях учебные заведения делают для себя новые открытия. Преподаватели вузов выяснили, что дистант дисциплинирует, от дотошных преподавателей не скроешься — они всегда на связи. А списать в режиме видеоконференции, один на один с педагогом, просто невозможно. Кроме того, удаленное обучение удобно, если, например, школьники или студенты находятся на длительном лечении или на индивидуальном плане. О «минусах» и «плюсах» дистанционки, которая может остаться в учебных реалиях и после завершения самоизоляции, «Реальному времени» рассказали преподаватели школ и вузов Казани.

«Дистанционное озарение» приходит в процессе работы

Евгения Родионова, учитель русского языка и литературы школы №151, уже третью неделю сидит за компьютером, не отрываясь. По ее словам, за этот короткий период «действительно какое-то понимание возникло, чего мы хотим, чего ждать от детей, чего дети ждут от нас как от учителей, которые должны научить их чему-то в этот период». У Родионовой есть технические сложности, потому что там, где она живет, нестабильный сигнал интернет-связи, но еще много шероховатостей, которые приходится отлаживать в процессе работы.

— Слышу, что родители не со всем согласны в дистанционном обучении. Цитирую известного, для меня авторитетного педагога Евгения Ямбурга: «Невозможно с учителя требовать того, чему его не учили». Нас как раз этому не учили, мы методом «научного тыка» пытаемся адаптироваться в этой ситуации, и сложности есть. На платформах колоссальное количество разных возможностей, но мы не всегда о них знаем. И в какой-то момент приходит озарение: «Вот, оказывается, как надо». Но пока сама не увижу, как это работает, не могу дать задание ребенку на платформе.

Учитель русского и литературы отмечает, что родители с пониманием относятся к происходящему:

— Делаю обратную связь, проверяю работы и отправляю с пожеланиями, комментариями, оценками. Поскольку электронная почта зачастую у родителей, мы с ними находимся в диалоге. И чувствую, что взрослые поддерживают детей.

Педагоги в Иннополисе чувствуют себя более уверенно, но и им без помощи родителей не обойтись.

— Учебные учреждения находятся в молодом городе, где есть, наверное, огромное преимущество по сравнению с другими школами. Все жители имеют устойчивый интернет, который позволяет работать с электронными образовательными ресурсами и платформами. В школах молодой коллектив преподавателей, хорошо владеющих современными цифровыми технологиями в преподавании. Целеустремленные и активные родители в домашних условиях помогают детям овладеть новыми видами работы, которые все-таки в учреждениях не были так распространены, как хотелось бы. В первую неделю работы мы постарались избежать негативного оценивания. Школьники в качестве домашнего задания, отправляют аудио-, видеофайлы, документы. Нам было важно разобраться, какие проблемы при этом у них возникали — рассказала Алла Головенькина, учитель биологии в ГАОУ «Лицей Иннополис», директор ГАОУ «Школа Иннополис».

Она поясняет, что при организации урока в дистанционном формате педагоги для себя четко осознают возраст учеников, в разных возрастных группах организуют разные виды коммуникаций. Для учащихся с 1-го по 4-й класс есть презентационные формы. Много заданий ученики выполняют в игровой форме на платформе «Учи.ру», но не у всех учеников начальной школы есть дома компьютер или ноутбук. А через маленький экран смартфона работать с электронными документами сложно, и это большая нагрузка для глаз.

Управляться с «удаленкой» научились и те, кому за 60

Именно в начальной школе практикуется индивидуальная работа учителя с семьями. Педагоги Иннополиса созваниваются с родителями и детьми, у каждого спрашивают, необходима ли какая-то помощь. Предпочтение в начальной школе отдается рабочим тетрадям, тетрадям на печатной основе и учебникам.

Многое в дистанционном обучении зависит не столько от техники, а от желания самих детей учиться.

— У нас нет проблем, у нас особенная ситуация, мотивированные дети, которые хотят учиться. И учатся они много. Правда, есть у нас несколько учителей, которым за 60, они хорошо работают лично и не умели работать с компьютером. Им немного сложно, но и они научились, — сообщил директор школы-интерната для интеллектуально увлеченных детей «СОлНЦе» Павел Шмаков.

Большую проблему директор школы видит в том, ребята «скучают по школе, хотят сюда. Они выкладывают видео, чем заняты дома, чтобы общаться и чтобы им не было слишком грустно: один пылесосит, другой на скрипке играет. С родителями и учащимися всегда на связи. Печально, школьники не видят друг друга, но что делать?!»

Удаленная проверка знаний — творческий процесс для учителя

Вопрос, как через интернет дать ребенку прочные знания и проконтролировать их, конечно, встает перед учителями. За руку поймать учеников они не могут, но чутьем обладают и определить автора сочинения им несложно.

— Просто учитель должен сам предложить детям работу, которая предполагает какие-то творческие задания, исключающие, что ребенок к себе в помощники привлечет интернет-ресурсы. Скорее всего, в таких условиях проверка итоговых знаний не в выпускных классах будет отдана на откуп учителям, которые должны позаботиться, чтобы работа максимально показала качество знаний ребенка, а не интернета. К тому же сейчас есть хорошие платформы, которые помогают педагогам тестировать знания, — предполагает Евгения Родионова.

С основной и старшей школой проще, так как у учеников выше функциональная грамотность и работы в сети, и работы с компьютером. Проверять знания старшеклассников учителям помогают электронные ресурсы, например, на платформе «ЯКласс» учитель задает тесты в определенный промежуток времени, определив на выполнение заданий одну попытку. Списывание невозможно, потому что тест открывается и закрывается для всех одномоментно, замечает Головенькина.

С основной и старшей школой проще, так как у учеников выше функциональная грамотность и работы в сети, и работы с компьютером. Фото kazanfirst.ru

— Только что завуч объявила детям, что в среду в 11 часов будет выложена контрольная и не позднее, чем в 11:50 ребята должны ее отправить. Доверяем нашим детям, не проверяем помогают ли им мамы и папы, — добавил Шмаков.

— Задача учителей — к старшим классам воспитать в детях потребность в оценке собственных знаний и разборе ошибок, ведь им скоро писать выпускные работы, где подсказок не будет. Важна самопроверка знаний, часто применяем взаимопроверку: ученики проверяют работу одноклассника, задают ему вопросы, пишут комментарий, при обратной связи ученик делает коррекцию своего материала. И только потом работа попадает на контроль учителю, — рассказала Алла Головенькина.

Она не может смело утверждать, что в школе нашли универсальный способ проверки знаний в дистанционном обучении как некий образец для всех. Эти формы бывают разными. И учителя находятся в поиске и пробуют разумно сочетать разные формы. «Удачный опыт будем транслировать. Но уже можем сказать, что способны оценить детей на расстоянии», — полагает Алла Николаевна.

— Дистанционное образование — не только вызов для нас. Оно позволяет решить многие проблемы, например, как обучать детей, которые уезжают надолго куда-то с родителями или находятся на длительном лечении, а также тех, кто обучается по индивидуальному плану. Дистанционная форма — подспорье в таких случаях. Новый формат помогает учить максимально использовать свободное время, выбирать учебную нагрузку по интересам, и это возможность начать самостоятельно изучать новое, — заметила директор школы в Иннополисе.

Архитекторам не хватает программ

Адаптация вузов к дистанционному обучению зависит от их специфики.

— Уже немного лучше, чем было вначале. Обычно в такой форме работают с заочниками, а с очниками формально мы соблюдаем новый режим, но содержательная сторона хромает, отрабатывается не в полной мере. Студенты попали в стрессовую обстановку, плачутся иногда, ведь многие даже в привычных условиях по-разному усваивают материал. К тому же у всех разные гаджеты, у кого-то хорошие, у кого-то — не очень. В целом по творческим дисциплинам какой-то уровень падения будет, но оценку не имеем права занижать, потому что студенты не всегда в этом виноваты, — рассказал доцент кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия и основ архитектуры КГАСУ Ренат Мухитов.

Он обратил внимание на то, что в среде архитекторов работают коллективно. «В творческих дисциплинах, как правило, несколько преподавателей ведут один предмет, например, проектирование. Практикуем форму коллективного обсуждения. В нашей профессии многие вещи передаются из рук в руки, надо показывать и корректировать руками. Сейчас это невозможно. Конечно, жалко дипломников, которые нуждаются в большей степени в такой форме работы. Непонятно пока, как будут проходить защиты, они же публичные».

Но, с другой стороны, Мухитов отметил, что на эту форму работы все перешли неожиданно, она вынужденная и не идеальна. И педагоги сейчас получают хороший опыт. Занятия с помощью видеоконференций в Zoom в КГАСУ проводят. «На будущее надо делать хороший электронный сайт кафедры, чтобы студенты могли обращаться, а разработчикам платформ — создавать более удобные для нашей специфики формы. Нужны соответствующие программы, рисовальные планшеты, чтобы исправлять ошибки», — считает доцент университета.

— К дистанционному обучению надо приспосабливаться. Необходимо дублировать дисциплины в таком формате, это требует времени, специалистов в самих вузах. Такая практика у нас впервые и готовых форм пока нет. Но, наверное, и с помощью видеоконференций возможна защита на Zoom, — подытожил Ренат Мухитов.

Списать на онлайн-экзамене невозможно

Иначе складывается ситуация у филологов, которые быстрее перестроились и более уверены в качестве своего дистанционного обучения.

— У нас все адаптировались. Работаем в Мicrosoft teams очень четко и даже пришли к выводу, что посещаемость дистанционных занятий выше, чем при очном обучении. Даже если у студента технические проблемы, не смог присоединиться, преподаватель это видит и связывается с ним, посылает ему весь комплекс заданий, — рассказала декан Высшей школы русской и зарубежной филологии КФУ Резеда Мухаметшина.

В Высшей школе филологии сейчас идет дополнительная сессия. Сдача экзаменов онлайн занимает больше времени, но это большая и более качественная работа. «Одно дело, когда сдает вся группа и есть возможность списать, а другое — когда студент сдает тет-а-тет в виртуальной аудитории, на экране с преподавателем, там уже не спишешь. Это дисциплинирует студента. И чтобы проверить знания, преподаватели всегда могут найти такие вопросы на знание художественного текста. «Сколько стоил букетик бедной Лизы у Карамзина? Как звали лошадь Вронского?» Это утрировано, но кто не читал, ответить не сможет», — подчеркнула декан.

— Нам не хватает живого общения, мы очень устаем сидеть в одной комнате по 3—4 пары, это большая нагрузка на зрение. Но посещаемость и успеваемость студентов растет. И если философски посмотреть, у любого явления есть свои «плюсы», — резюмировала Мухаметшина.