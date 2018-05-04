Первый замруководителя Следкома Татарстана заработал за год около 2,2 млн рублей

Первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Татарстану Марат Зарипов заработал в 2017 году около 2,2 млн рублей. Это следует из декларации, опубликованной на сайте ведомства.



Отмечается, что годом ранее доход Зарипова составлял более 2,4 млн рублей. Супруга Николаева задекларировала за год 28,6 тысячи рублей. При этом на несовершеннолетнего ребенка задекларировано около 5,5 млн рублей.

В собственности Зарипова квартира площадью 94,7 кв. м. Транспортного средства за ним по-прежнему не числится. В собственности супруги — легковой Volkswagen.

Напомним, глава Следкома по РТ заработал по итогам 2017 года более 2,7 млн рублей.

Ранее официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова представила рейтинг самых богатых чиновников в Татарстане, который был составлен по итогам декларационной кампании. Подробности — в материале «Реального времени».