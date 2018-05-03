Глава Следкома Татарстана заработал за год более 2,7 миллиона рублей

Руководитель следственного управления СК РФ по Татарстану Павел Николаев заработал в 2017 году более 2,73 млн рублей. Это следует из декларации, опубликованной на сайте ведомства.



Доход следователя практически не изменился по сравнению с 2016 годом, составив тогда 2,79 млн рублей. Супруга Николаева задекларировала доход в 0,25 млн рублей. В совместной собственности супругов квартира площадью 112,6 кв. м.

Ранее официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова представила рейтинг самых богатых чиновников в Татарстане, который был составлен по итогам декларационной кампании.

Как выяснилось, доходы супруги президента РТ упали за год в десятки раз, а среди глав районов больше всего отметились всем известные семьи. Подробности — в материале «Реального времени».