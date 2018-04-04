Росалкоголь не планирует повышать минимальные цены на водку и коньяк в этом году

Руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Чуян заявил, что повышения минимальных цен на водку и коньяк не планируется.

Минимальная цена на водку в настоящее время составляет 205 рублей, на коньяк — 371 рубль за бутылку 0,5 л. Минимальные цены на водку в России установлены с 2009 года, на коньяк — с 2011 года для борьбы с «теневым» производством, сообщает «Коммерсант».

Ранее стало известно, что правительство РФ может уже в конце года разработать поправки в законодательство, запрещающие продавать суррогаты под видом коньяка и шампанского.