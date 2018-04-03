Песков: Мэй и Джонсон придется извиниться перед Россией за «дело Скрипаля»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава британского МИД Борис Джонсон должны будут извиниться перед Россией за обвинения в адрес Москвы в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.



Песков заявил, что «каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне».

«Российская сторона с самого начала сказала, что не имеет отношения. А вот министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, премьер-министру Великобритании как-то нужно будет смотреть в глаза своим коллегам по ЕС, которым они что-то рассказывали», — цитирует Интерфакс Пескова.

Напомним, результаты работы экспертов секретной британской лаборатории в Портон-Дауне не смогли установить страну происхождения вещества, которым отравили Скрипалей.

Ранее результаты работы лаборатории прокомментировал президент России Владимир Путин.