Путин о «деле Скрипаля»: удивляет скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания

На пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Раджепом Эрдоганом российский президент Владимир Путин затронул «дело Скрипаля».



Президент России Владимир Путин заявил, что отравляющие вещества, похожие на «Новичок», могут производиться в 20 странах, передает «РИА Новости».

«Они не могут идентифицировать страну происхождения, в том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации. В этой связи вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания», — заявил Путин.

Он также отметил, что Россия заинтересована в полноценном расследовании «дела Скрипаля» и хочет, чтобы страну к нему допустили.

Напомним, директор химлаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед заявил, что они не смогли доказать, что вещество, которым отравили Скрипалей, российского происхождения.