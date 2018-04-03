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Путин о «деле Скрипаля»: удивляет скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания

21:11, 03.04.2018 1
Путин о «деле Скрипаля»: удивляет скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания
Фото: kremlin.ru

На пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Раджепом Эрдоганом российский президент Владимир Путин затронул «дело Скрипаля».

Президент России Владимир Путин заявил, что отравляющие вещества, похожие на «Новичок», могут производиться в 20 странах, передает «РИА Новости».

«Они не могут идентифицировать страну происхождения, в том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации. В этой связи вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания», — заявил Путин.

Он также отметил, что Россия заинтересована в полноценном расследовании «дела Скрипаля» и хочет, чтобы страну к нему допустили.

Напомним, директор химлаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед заявил, что они не смогли доказать, что вещество, которым отравили Скрипалей, российского происхождения.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    она не антироссийская
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