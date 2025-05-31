Сегодня в Татарстане ожидается до +34 градусов
Будет переменная облачность, без существенных осадков
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Утром температура составит +13 и выше, на западе порядка +18 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +29 до +34 градусов, в Казани — от +31 до +33 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.