Сегодня в Татарстане ожидается до +34 градусов

Будет переменная облачность, без существенных осадков

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Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Утром температура составит +13 и выше, на западе порядка +18 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +29 до +34 градусов, в Казани — от +31 до +33 градусов.

Галия Гарифуллина