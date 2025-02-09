Сегодня утром в Татарстане ожидается до -15 градусов, днем — до -6

Местами ожидаются слабые осадки в виде снега, мокрого снега и мороси

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются слабые осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. В отдельных районах возможен слабый гололед, сообщили в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 4—9 м/с. Утром похолодает до -6... -11 градусов, при прояснениях до -15 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани днем ожидается от -1 до -3 градусов. Местами возможны слабые осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.

Галия Гарифуллина