Сегодня утром в Татарстане ожидается до -15 градусов, днем — до -6
Местами ожидаются слабые осадки в виде снега, мокрого снега и мороси
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются слабые осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. В отдельных районах возможен слабый гололед, сообщили в Гидрометцентре республики.
Утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 4—9 м/с. Утром похолодает до -6... -11 градусов, при прояснениях до -15 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани днем ожидается от -1 до -3 градусов. Местами возможны слабые осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.
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