Microsoft уволит 9 тысяч сотрудников в целях оптимизации
Это примерно 4% от общего числа работников компании
В рамках раунда оптимизации Microsoft сократит примерно 9 тыс. своих сотрудников, что составляет около 4% от общего числа работников компании. Об этом сообщают «Ведомости».
Во время прошлых волн сокращений компания уволила более 6 тыс. человек, из которых почти 2,3 тыс. сотрудников работали в главном офисе Microsoft в Вашингтоне.
В апреле 2025 года компания Microsoft закрыла филиалы и обособленные подразделения в 13 российских городах, в том числе в Казани.
Напомним, что американские технологические гиганты Intel и Microsoft зарегистрировали новые товарные знаки в России, следует из данных Роспатента. Microsoft Corporation зарегистрировала в России товарный знак Microsoft Places. Под ним компания намерена реализовывать широкий спектр программного обеспечения. Исключительное право на знак действует до 2033 года.
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