Закон о дропперах: под уголовное преследование могут попасть 2 млн россиян

Фото: Михаил Захаров

После принятия нового закона о дропперах около двух миллионов россиян могут стать фигурантами уголовных дел. Замначальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов сообщил, что, как только закон вступит в силу, ведомство начнет работать с этими потенциальными преступниками, пишет «Интерфакс».

— У нас есть время отказаться от этой преступной деятельности, закрыть счета и прекратить передавать аккаунты, — подчеркнул он на сессии в рамках ПМЭФ.

Филиппов также добавил, что МВД совместно с Центробанком располагает данными о 30 тыс. конкретных дропперов. Статс-секретарь МВД Игорь Зубов подчеркнул, что преступления дропперов являются умышленными и что для привлечения к ответственности необходимо доказать вину.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Несовершеннолетний, который участвует в передаче наркотиков или выступает дроппером, должен понимать, что делает. Если его используют без его ведома, ответственности не будет, — пояснил Зубов. Он также уточнил, что закон не имеет обратной силы и обстоятельства дела должны показать понимание действий со стороны обвиняемого.

Зубов добавил, что планируется проверка каждого потенциального дроппера на «системность». «Мы будем вести профилактическую работу с теми, кто уже получил много карточек. Если они попадут в следующий раз, мы поймем, что это системные лица», — резюмировал он.

Совфед уже одобрил закон, который вводит уголовную ответственность для дропперов с возможным наказанием до шести лет лишения свободы.

Напомним, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за действия дропперов — подставных лиц, через которых обналичивают украденные деньги.



Анастасия Фартыгина