За прошедшие сутки в России потушили восемь лесных пожаров
За прошедшие сутки лесопожарные службы и привлеченные силы потушили восемь лесных пожаров в семи регионах России. Об этом сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
В настоящее время продолжаются работы по тушению 13 лесных пожаров в шести регионах. К ликвидации пожаров привлечены:
- 409 человек;
- 88 единицы техники;
- пять воздушных судов.
В небе над очагами возгораний работают 10 воздушных судов, осуществляющих авиационный мониторинг.
Для помощи в тушении пожаров в Забайкальском крае привлечен 281 работник «Авиалесоохраны» из Иркутской области, Бурятии и Красноярского края.
В двух регионах введен режим ЧС, а в 27 субъектах действует особый противопожарный режим.
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