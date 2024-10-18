За прошедшие сутки в России потушили восемь лесных пожаров

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За прошедшие сутки лесопожарные службы и привлеченные силы потушили восемь лесных пожаров в семи регионах России. Об этом сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

В настоящее время продолжаются работы по тушению 13 лесных пожаров в шести регионах. К ликвидации пожаров привлечены:

409 человек;

88 единицы техники;

пять воздушных судов.

В небе над очагами возгораний работают 10 воздушных судов, осуществляющих авиационный мониторинг.

Для помощи в тушении пожаров в Забайкальском крае привлечен 281 работник «Авиалесоохраны» из Иркутской области, Бурятии и Красноярского края.

В двух регионах введен режим ЧС, а в 27 субъектах действует особый противопожарный режим.

Дарья Пузикова