Посол рекомендует российским туристам не посещать Бангладеш

Фото: Максим Платонов

Посол России в Бангладеш Александр Мантыцкий сообщил ТАСС, что россиянам по-прежнему не стоит посещать Бангладеш с туристическими целями. Тем, кто уже находится в стране, рекомендовано избегать переездов между городами без острой необходимости.



Если россияне, находящиеся в Дакке, чувствуют себя незащищенными, им можно рассмотреть вариант временного размещения в гостиницах рядом с российским диппредставительством. По словам посла, это место охраняется военными. Также под усиленной охраной армии находятся стройплощадка АЭС «Руппур» и жилой городок российских специалистов.

Дипломат отметил, что первоочередная задача временного правительства — восстановление закона и порядка, а также обеспечение безопасности иностранных граждан. Военные и народные дружины следят за порядком на улицах, сотрудники полиции возвращаются на службу.

В июле в Бангладеш прошли массовые протесты против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость страны в 1971 году. Протестующие считают систему дискриминационной и критикуют правительство за недостаточные меры борьбы с безработицей.

На фоне протестов премьер-министр страны Шейх Хасина подала в отставку и бежала в Индию. 6 августа начальник штаба армии Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман объявил о создании временного правительства с участием всех партий. 8 августа Нобелевский лауреат премии мира Мухаммад Юнус принял присягу в качестве главы временного правительства Бангладеш.

Рената Валеева