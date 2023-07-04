В России предложили передавать в зону СВО конфискованную у браконьеров технику
Технику, которую конфисковали у браконьеров, предложили передавать в зону специальной военной операции (СВО), с такой идеей выступил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он сообщил, что «получает информацию» о нахождении в разных регионах страны техники, конфискованной у браконьеров, контрабандистов и других нарушителей:
— Это техника, которая может быть использована в зоне СВО. Это и быстроходные катера, и автомобили, и гусеничная, и иная техника. В таких средствах, безусловно, нуждаются сейчас наши вооруженные силы, несмотря на то, что мы существенно нарастили темпы поставок, — сказал Медведев.
Он предложил «разобраться с этой ситуацией» и «принять меры по оперативной передаче такой техники нашим войскам», сообщает ТАСС.
С просьбой о разработке механизма передачи армии конфискованных браконьерских лодок обращались добровольцы, волонтеры и военные корреспонденты, работающие в зоне СВО. Обращения адресовали главам Татарстана, Дагестана, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев.
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