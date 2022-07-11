В Индии задержали мошенников, создавших фейковую лигу крикета для обмана россиян

В Индии арестовали группу аферистов, создавших фальшивую лигу по крикету и принимавших ставки на исходы фейковых матчей. Она была ориентирована на россиян, ставки принимались на специальном канале в Telegram.

«Матчи» транслировались на YouTube-канале, для этого организаторы расчистили ферму в одной из небольших деревень и соорудили поле для крикета. Игроками стали местные жители, эмоциональный фон во время трансляции поддерживал скачанный в интернете шум толпы.

Также авторы аферы человека, который имитировал Харшу Бхогла, известного индийского комментатора по крикету. Полиция Индии задержала четырех мошенников, когда «турнир» дошел до четвертьфинальной стадии. Сейчас ведутся поиски организатора, который координировал процесс, находясь в России, пишет India Today.

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Татьяна Леухина