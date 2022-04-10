В Словакии прошел массовый митинг против поставок оружия на Украину

В столице Словакии Братиславе состоялся массовый митинг с требованиями к правительству страны прекратить поставки оружия на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Организатором выступила крупнейшая политическая оппозиционная партия Словакии «Направление — социальная-демократия». В акции приняли участие 3,5 тысячи человек. Она прошла около памятника погибшим при освобождении Словакии от нацизма воинам Красной армии на главном военно-мемориальном кладбище Братиславы «Славин».

Отмечается, что на днях Словакия передала в дар Украине зенитный ракетный комплекс С-300. Власти страны ведут с Киевом переговоры о поставках гаубиц «Зузана» и рассматривают возможность направить им истребители МиГ-29.

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6 апреля в столице Болгарии Софии проходил массовый митинг против оказания военной помощи Украине. В нем принимали участие несколько сотен человек. Акцию организовала болгарская партия «Возрождение».





Дарья Акимова