На реке Каме в Татарстане обнаружили 16 браконьерских сетей
На реке Каме в Мамадышском районе Татарстана в ходе одного из рейдов сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам вместе с общественниками обнаружили и изъяли 16 незаконно установленных браконьерских сетей. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
Всего, по данным Госкомитета РТ по биоресурсам, за 2021 год из татарстанских водоемов изъяли 7 336 орудий лова. Сумму предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам оценили в 146,2 млн рублей. От браконьерства было сохранено больше 140 тонн речной рыбы.
Отмечается, что рейды на территории Татарстана проходят на регулярной основе.
22 февраля на Каме близ деревни Соколка в Мамадышском районе Татарстана были задержаны пятеро браконьеров. Ими оказались местные жители. Они добыли 122 экземпляра стерляди — рыбы, занесенной в Красную книгу. Улов оценили на сумму более 500 тысяч рублей.
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