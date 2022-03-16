На реке Каме в Татарстане обнаружили 16 браконьерских сетей

На реке Каме в Мамадышском районе Татарстана в ходе одного из рейдов сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам вместе с общественниками обнаружили и изъяли 16 незаконно установленных браконьерских сетей. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Всего, по данным Госкомитета РТ по биоресурсам, за 2021 год из татарстанских водоемов изъяли 7 336 орудий лова. Сумму предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам оценили в 146,2 млн рублей. От браконьерства было сохранено больше 140 тонн речной рыбы.

Отмечается, что рейды на территории Татарстана проходят на регулярной основе.

22 февраля на Каме близ деревни Соколка в Мамадышском районе Татарстана были задержаны пятеро браконьеров. Ими оказались местные жители. Они добыли 122 экземпляра стерляди — рыбы, занесенной в Красную книгу. Улов оценили на сумму более 500 тысяч рублей.

Дарья Акимова