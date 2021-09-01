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Работу пункта бесплатной вакцинации и стерилизации собак в Казани продлили до октября

11:52, 01.09.2021
Работу пункта бесплатной вакцинации и стерилизации собак в Казани продлили до октября
Фото: мэрия Казани

В Казани продлевают работу мобильного пункта бесплатной вакцинации и стерилизации собак. Жители смогут обратиться в пункт до октября, сообщает мэрия Казани.

Привести питомцев на осмотр и получить комплекс ветеринарных услуг можно по графику:

  • 4 сентября — поселок Аракчино Кировского района (ДК «Красная горка», ул. Приволжская, 97а);
  • 11 сентября — Государственная ветеринарная лечебница Приволжского района (ул. Даурская, 32а);
  • 18 сентября — Государственная ветеринарная лечебница Авиастроительного района (поселок Сухая Река, ул. Малая Заречная, 15а);
  • 25 сентября — Государственная ветеринарная лечебница Советского района (поселок Нагорный, ул. Односторонка Ноксинская, 2а к.2);
  • 2 октября — Государственная ветеринарная лечебница Авиастроительного района (ул. Побежимова, 2).
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В мобильном пункте можно вакцинировать собак, стерилизовать, получить ветеринарный паспорт, внедрить чип или повесить на ухо животного бирку (по желанию владельца).

В субботу, 28 августа, мобильный пункт вакцинации и стерилизации животных работал в поселке Залесный.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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