В Татарстане несколько пляжей не соответствуют гигиеническим требованиям

В Татарстане по состоянию на 15 июля несколько пляжей не соответствуют гигиеническим требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РТ.

Неудовлетворительные пробы воды по санитарно-химическим показателям на пляже на озере Большом Лебяжьем и на городском пляже в Зеленодольске, по микробиологическим показателям — на пляжах «Нижнее Заречье», «Локомотив», «Комсомольский» и на городском пляже в Зеленодольске.

Фото: realnoevremya.ru

Администрациям районов, ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.

В начале месяца мэрия Казани утвердила правила содержания пляжей в городе. Согласно правилам, на одного человека должна приходиться площадь не менее 8 кв. м, в детском секторе — 4 кв. м на ребенка. На пляжах должно быть несколько зон: отдыха, обслуживания, спортивная, детская, озеленения и дорожки. Границы зоны купания должны обозначаться опознавательными знаками.

Алексей Нечаев