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Тиме Белорусских назначили наказание по делу о наркотиках

16:59, 16.04.2021
Тиме Белорусских назначили наказание по делу о наркотиках
Фото: realnoevremya.ru

Белорусский исполнитель и автор песен Тима Белорусских, против которого возбудили уголовное дело о незаконном обороте гашиша и амфетамина, отделался двумя годами ограничения свободы.

Наказание предусматривает постановку на учет в уголовно-исполнительной инспекции. Ему запретят выходить из дома после 19.00. Также будут ограничены маршруты в остальное время. Покидать пределы населенного пункта можно будет только с разрешения инспектора.

Кроме этого, ему запрещено употреблять алкоголь, Белорусских намерены регулярно проверять.

Ранее казанского мастера тату, который решил поработать закладчиком «дури», посадили на 9 лет.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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