Тиме Белорусских назначили наказание по делу о наркотиках

Белорусский исполнитель и автор песен Тима Белорусских, против которого возбудили уголовное дело о незаконном обороте гашиша и амфетамина, отделался двумя годами ограничения свободы.

Наказание предусматривает постановку на учет в уголовно-исполнительной инспекции. Ему запретят выходить из дома после 19.00. Также будут ограничены маршруты в остальное время. Покидать пределы населенного пункта можно будет только с разрешения инспектора.

Кроме этого, ему запрещено употреблять алкоголь, Белорусских намерены регулярно проверять.

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Ольга Плешкова