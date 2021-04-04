В Татарстане подтверждено еще три случая смерти от коронавируса

В Татарстане подтверждено три случая смерти от коронавируса. Жертвами стали женщина 1935 года рождения и двое мужчин 1936 и 1950 годов рождения, сообщает респбуликанский оперштаб.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. По состоянию на 4 апреля в республике подтверждено 426 летальных случаев.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане за последние сутки зарегистрировали 35 новых случаев COVID-19.

Маргарита Головатенко