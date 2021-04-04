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В Татарстане подтверждено еще три случая смерти от коронавируса

18:44, 04.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтверждено еще три случая смерти от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтверждено три случая смерти от коронавируса. Жертвами стали женщина 1935 года рождения и двое мужчин 1936 и 1950 годов рождения, сообщает респбуликанский оперштаб.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. По состоянию на 4 апреля в республике подтверждено 426 летальных случаев.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане за последние сутки зарегистрировали 35 новых случаев COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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