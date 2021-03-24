Жители Казани смогут сделать флюорографию рядом с торговыми центрами

25 и 26 марта в рамках акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, жители Казани смогут сделать флюорографию рядом с торговыми центрами, сообщила начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Татарстану Луиза Борисова.

25 марта с 9.00 до 15.00 флюорографическая установка будет работать возле «Тандема» (пр. Ибрагимова, 56), а 26 марта с 9.00 до 13.00 получить медуслугу можно будет на территории «Меги» (пр. Победы, 141).

Также с 24 марта по 1 апреля для татарстанцев работает горячая линия Управления Роспотребнадзора по РТ по вопросам профилактики туберкулеза. Получить консультацию специалистов можно с 9.00 до 18.00 по телефону: +7( 843) 238-21-74.

В ведомстве обратили внимание, что 2020 году в Татарстане зарегистрировали 913 случаев впервые выявленного заболевания туберкулезом, в том числе у детей до 17 лет — 33. Цифры ниже показателей за 2019 год на 18,8%.

Фото: commons.wikimedia.org

В прошлом году заболеваемость туберкулезом в республике составила 23,4 на 100 тыс. населения (в 2019 г. — 28,8; в 2018 г. — 29,6 на 100 тыс. населения). Это на 30,1% ниже, чем по России (41,2), и на 28,5% ниже, чем в ПФО (40,3).

В 2018 году ВОЗ назвала туберкулез самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире и призвала принять срочные меры для противодействия ему.