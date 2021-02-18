В Татарстане снизилась заболеваемость туберкулезом

В 2020 году заболеваемость туберкулезом в Татарстане снизилась на 18,8%. Об этом рассказали сегодня на заседании медицинского совета Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера.

В 2020 году заболеваемость туберкулезом в Татарстане составила 23,4 на 100 тыс. населения (2019 г. — 28,8; 2018 г. — 29,6 на 100 тыс. населения). Это на 30,1% ниже, чем по России (41,2), и на 28,5% ниже, чем в Приволжском федеральном округе (40,3).

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Также на 7,4% снизилась смертность. По сравнению с 2019 годом она составила 2,5 на 100 тыс. населения.

Среди выявленных больных уменьшилась доля ВИЧ-инфицированных. Среди впервые выявленных показатель составил 20%.

Напомним, в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану сообщили, что меры профилактики от коронавируса снизили в республике заболеваемость заразными инфекциями, в том числе туберкулезом. В Татарстане самый низкий показатель заболеваемости туберкулезом зафиксирован в Нижнекамске — 20,3 случая на 100 тыс. населения.



Ольга Плешкова