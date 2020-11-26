Открытие зимнего сезона, памятники героям ВОВ: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 26 ноября
Глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов открыл зимний сезон. В своем instagram-аккаунте он поделился фотографиями и видео с лыжной прогулки.
Глава Апастовского района РТ Равиль Хисамутдинов активно продвигает проект по установке очистительных сооружений для местного молокоперерабатывающего завода. «Продвижения есть!» — сообщил он своим подписчикам в Instagram.
В Бугульминском районе глава муниципалитета Линар Закиров провел очередной личный прием граждан. «Стараюсь рассматривать вопросы незамедлительно», — отметил он в описании к видеосюжету.
Глава Кукморского района РТ Сергей Димитриев поделился в своем instagram-аккаунте фотографией мемориальной доски. В районе открыли сразу два памятника землякам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны.
В Высокогорском районе Татарстана продолжаются работы в Исламском центре. Глава муниципалитета Рустам Калимуллин поделился со своими подписчиками в Instagram фотографиями с объекта.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым