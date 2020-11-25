Администрация Дональда Трампа хочет ввести санкции против Минобороны России

Администрация действующего президента США Дональда Трампа готовит проект санкций против Минобороны РФ и ряда оборонных предприятий. Об этом пишет «РИА Новости».

Санкции связаны с ограничениями, которые хотят объявить против 89 сотрудничающих с военными китайских компаний и 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научных центров. В том числе это ФГУП, связанный с администрацией президент РФ Владимира Путина, и экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.

Вчера стало известно о введении Госдепом США санкций в отношении трех российских предприятий, среди которых значится «Элекон». По версии Вашингтона, они нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.