Правительство России возместит Татарстану затраты на строительство нового корпуса инфекционки

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Правительство России выделит бюджету Татарстана из резервного фонда средства, потраченные республикой на строительство здания республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А.Ф. Агафонова.

«Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении кабмина РФ.

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Данный проект направлен на повышение качества оказания медпомощи пациентам с COVID-19 в Татарстане. Правительство России рассматривало вопрос о выделении средств республике на очередном заседании 12 ноября.



Новый корпус РКИБ построили за 100 дней и открыли в августе. Четырехэтажный корпус больницы рассчитан на 232 койки, может разместить до 400-500 коек на случай возникновения особо опасных инфекций, в том числе 12 реанимационных. Общая стоимость медучреждения оценивается в 1,8 млрд рублей.