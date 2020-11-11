Завтра кабмин России обсудит возмещение средств Татарстану, направленных на строительство здания инфекционки

Правительство России проведет завтра, 12 ноября, очередное заседание на котором обсудит вопрос о выделении средств Татарстану для возмещения расходов на строительство здания инфекционной больницы.

Проект данного распоряжения направлен на повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 в Татарстане.

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Кроме того, на заседании члены кабмина обсудят выделение субсидий на ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Также буде рассмотрен законопроект, согласно которому организации, основная деятельность которых — спортивная подготовка, станут образовательными, а участники спортивной подготовки — соответственно обучающимися и педагогическими работниками, передает пресс-служба кабмина РФ.

Новый корпус РКИБ, построенный за 100 дней, торжественно был открыт в Казани 10 августа. Общая стоимость второй очереди здания, включая оборудование и благоустройство прилегающей территории, оценивается в 1,8 млрд рублей.

