В Казани пройдет первое заседание Молодежного парламента

В Казанской ратуше пройдет первое заседание Молодежного парламента Казани. Оно состоится 11 ноября, сообщает пресс-служба мэрии города.

На заседании члены Молпарламента изберут председателя, его заместителей и секретаря. В повестку включен вопрос о принятии регламента и плана работы комиссий организаций.

Фото: KZN.RU

Напомним, что Молпарламент Казани сформировали в сентябре. В него вошли 25 активистов города: представители общественных и некоммерческих организаций, предприниматели, студенты вузов и профессиональных образовательных организаций и др.

