Новости общества

05:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани пройдет первое заседание Молодежного парламента

04:32, 09.11.2020
В Казани пройдет первое заседание Молодежного парламента
Фото: KZN.RU

В Казанской ратуше пройдет первое заседание Молодежного парламента Казани. Оно состоится 11 ноября, сообщает пресс-служба мэрии города.

На заседании члены Молпарламента изберут председателя, его заместителей и секретаря. В повестку включен вопрос о принятии регламента и плана работы комиссий организаций.

Фото: KZN.RU

Напомним, что Молпарламент Казани сформировали в сентябре. В него вошли 25 активистов города: представители общественных и некоммерческих организаций, предприниматели, студенты вузов и профессиональных образовательных организаций и др.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем