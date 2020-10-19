В Альметьевске в прямом эфире создадут огненную скульптуру по мотивам сказки о самоизоляции

Сегодня вечером, 19 октября в 19.30, на берегу Альметьевского водохранилища создадут новый арт-объект — огненную скульптуру «В 2020 случилось то…». Трансляция пройдет в соцсети «Одноклассники» на странице программы.

Скульптуру создадут петербургские художники-керамисты Екатерина Алимова, Артем Максимов и Анна Духанова по мотивам сказки жительницы Альметьевска Алины Сафиной, победившей в народном голосовании сбора сказок о периоде самоизоляции «Сказки наших дней».

Огненная скульптура — отдельный жанр в керамическом искусстве. Скульптура является дровяной печью, обжиг происходит изнутри.

Ранее сообщалось, что в Альметьевске открыли новый арт-объект, напоминающий о социальной дистанции.