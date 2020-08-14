Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев поздравили выпускников Татарстана, набравших 100 баллов за ЕГЭ

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник Минтимер Шаймиев встретились в Елабуге с выпускниками, набравшими 100 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Рустам Минниханов отметил, что в этом году количество стобалльников в Татарстане увеличилось на 40 и составило 239. «У вас очень хороший старт. Очень хотелось бы, чтобы вы нашли себя в высших учебных заведениях Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга», — сказал он в обращении к ребятам.

По мнению президента Татарстана, успехи выпускников республики демонстрируют качество системы образования.

Также государственные деятели осмотрели новую полилингвальную школу «Адымнар-Алабуга», созданную по предложению Минтимера Шаймиева.

Напомним, что ранее сообщалось, что 14 августа Рустам Минниханов посетит в Елабуге университетскую школу КФУ.