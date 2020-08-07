ЦИК РТ отказал самовыдвиженцу в регистрации на допвыборы депутата ГД из-за непогашенной судимости

Сегодня проходит 115-е заседание Центральной избирательной комиссии Татарстана. На повестке дня было семь вопросов.

Первым вопросом ЦИК рассмотрел проект постановления об отказе Василию Коротких в регистрации кандидатом в депутаты Госдумы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу РТ — Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28 — в связи с неснятой и непогашенной судимостью за тяжкое и особо тяжкое преступление на 13 сентября 2020 года.



Также кандидат не представил подписные листы. В итоге проект был поддержан, и Коротких отказали в регистрации.

Ранее Центризбирком Татарстана зарегистрировал кандидата от КПРФ Альберта Ягудина на дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28. Всего на кресло депутата пока претендуют шесть человек.