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В Татарстане ожидаются град и гроза

13:23, 06.08.2020
В Татарстане ожидаются град и гроза
Фото: realnoevremya.ru

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана завтра, 7 августа, в Татарстане ухудшится погода.

Согласно данным ГУ МЧС РФ по РТ, на территории республики местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с (и в Казани), ветер локально будет достигать порывов до 23 м/с. В отдельных районах днем и вечером ожидаются грозы, сильный дождь и град.

Ранее профессор КФУ спрогнозировал, что на этой неделе в Казань вернется жара.

Общество Татарстан

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