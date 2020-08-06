В Татарстане ожидаются град и гроза

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана завтра, 7 августа, в Татарстане ухудшится погода.

Согласно данным ГУ МЧС РФ по РТ, на территории республики местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с (и в Казани), ветер локально будет достигать порывов до 23 м/с. В отдельных районах днем и вечером ожидаются грозы, сильный дождь и град.

Ранее профессор КФУ спрогнозировал, что на этой неделе в Казань вернется жара.

