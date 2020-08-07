В Минобре Татарстана напомнили расписание всероссийских проверочных работ в школах

В Минобразования Татарстана напомнили, что Рособрнадзор утвердил новое расписание всероссийских проверочных работ (ВПР).

Для учащихся 5—9-х классов ВПР пройдут с 14 сентября по 12 октября нового учебного года, сообщает пресс-служба Минобразования Татарстана.

В рамках этого интервала школы вправе самостоятельно составить график проведения проверочных работ.



В 2020 году в 4—8-х классах ВПР не были проведены из-за эпидемиологической ситуации и закрытия школ. Для 5—8-х классов написание проверочных работ обязательно, а в 9-х классах оно проводится по усмотрению школы.

Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре по РТ сообщили: в Татарстане учебный год планируют начать вовремя, в очном режиме.

