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В Минобре Татарстана напомнили расписание всероссийских проверочных работ в школах

12:51, 07.08.2020
В Минобре Татарстана напомнили расписание всероссийских проверочных работ в школах
Фото: kzn.ru﻿

В Минобразования Татарстана напомнили, что Рособрнадзор утвердил новое расписание всероссийских проверочных работ (ВПР).

Для учащихся 5—9-х классов ВПР пройдут с 14 сентября по 12 октября нового учебного года, сообщает пресс-служба Минобразования Татарстана.

В рамках этого интервала школы вправе самостоятельно составить график проведения проверочных работ.

В 2020 году в 4—8-х классах ВПР не были проведены из-за эпидемиологической ситуации и закрытия школ. Для 5—8-х классов написание проверочных работ обязательно, а в 9-х классах оно проводится по усмотрению школы.

Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре по РТ сообщили: в Татарстане учебный год планируют начать вовремя, в очном режиме.

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