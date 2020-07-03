В Татарстане предложили поставить на госохрану «Казанский обвод»

Фото: из фондов Музея КНИТУ-КАИ

Молодежный парламент Татарстана предложил признать «Казанский обвод» объектом культурного наследия. Таким образом, этот комплекс оборонительных сооружений должен встать на государственную охрану.

«Казанский обвод» стал примером героического труда наших земляков. Именно труд простых людей помог стране выжить в тяжелейших условиях войны и приблизить победу. Мы должны воздать должное своим героическим землякам-окопникам», — отметили члены Молодежного парламента Татарстана из Кайбицкого и Апастовского районов.

Напомним, что в 1941 году, когда войска гитлеровской Германии подошли к Москве, командование решило построить дополнительные оборонительные рубежи. Полностью комплекс получил название Волжский оборонительный рубеж. Та его часть, которая проходила по территории ТАССР, была названа «Казанский обвод». Противотанковые рвы и другие укрепления проходили от деревни Покровское через Урмары, Кайбицы, Апастово к Куйбышеву (город в Татарии, который до 1935 года назывался Спасском, а позднее, когда создавали Куйбышевское водохранилище, был затоплен).