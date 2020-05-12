В молодежном парламенте РТ предложили крепить на защитные костюмы врачей фотографии с улыбками

Председатель молодежного парламента РТ Нина Шимина предложила врачам, работающим с коронавирусными больными, прикреплять свою фотографию на защитный костюм.

По ее словам, дети, которые проходят лечение в стационарах, боятся врачей, которые работают с ими в защитных костюмах. Фотография с улыбкой могла бы частично решить эту проблему — дети увидят, что под маской находится обычный человек.

«Подобная ситуация ведет и еще к одной проблеме: люди, выписавшиеся из больниц, не будут знать в лицо тех медиков, что ради них рисковали жизнью, не смогут поблагодарить их при встрече, не поздороваются на улице», — считает Нина Шимина.

Ранее Шимина предложила отменить абонентскую плату в детсадах.

