В молодежном парламенте РТ предложили крепить на защитные костюмы врачей фотографии с улыбками
Председатель молодежного парламента РТ Нина Шимина предложила врачам, работающим с коронавирусными больными, прикреплять свою фотографию на защитный костюм.
По ее словам, дети, которые проходят лечение в стационарах, боятся врачей, которые работают с ими в защитных костюмах. Фотография с улыбкой могла бы частично решить эту проблему — дети увидят, что под маской находится обычный человек.
«Подобная ситуация ведет и еще к одной проблеме: люди, выписавшиеся из больниц, не будут знать в лицо тех медиков, что ради них рисковали жизнью, не смогут поблагодарить их при встрече, не поздороваются на улице», — считает Нина Шимина.
Ранее Шимина предложила отменить абонентскую плату в детсадах.
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Общение с стражами правопорядка на порядок станет приятнее, такие значки будут способствовать снятию стресса как у самих полицейских, так и тех, кому они помогают.