Хуснуллин ожидает сокращения строительной отрасли на 10%

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что строительная отрасль в стране потеряет около 10% доходов.

«Оценить потери по каждому региону можно будет только по результатам года. Если ситуация эпидемиологическая будет такая, как сейчас, то потери могут быть процентов 10. Если ситуация будет ухудшаться, то и потери могут быть больше», — сказал зампред правительства в эфире телеканала «Россия-24».

Он добавил, что Москва и Московская область терпят наибольшие убытки. В других регионах стройка была временно приостановлена либо действуют частичные ограничения.

«Но мы очень надеемся, что, как только санитарно-эпидемиологическая обстановка выровняется, строители выйдут по стройкам», — добавил Хуснуллин.