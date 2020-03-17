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День космонавтики могут перенести на октябрь

06:20, 17.03.2020 1
День космонавтики могут перенести на октябрь

Из--за пандемии коронавируса в этом году планируется перенести празднование дня космонавтики. Празднование пройдет 4 октября, в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли.

О возможном переносе массовых мероприятий ко Дню космонавтики сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Причиной послужила сложившаяся эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.

Ранее в Москве до 10 апреля запретили проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с численностью участников более 5 тысяч человек.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06:59
    Заголовок поменяйте, переносят праздничные мероприятия, а не сам праздник.
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