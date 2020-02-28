В единственной школе «Салават купере» классы перегружены в полтора раза — до 36 учеников

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О нехватке мест в школах в новых микрорайонах сообщил на сессии Казгордумы начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов. Особенно сложная ситуация, по его словам, сложилась в микрорайоне «Салават купере»:

— В феврале поступило свыше 350 заявлений от родителей... Сейчас в единственной школе там обучается 1 870 детей — до 36 человек в классе. А открытие второй школы — только через полтора года.