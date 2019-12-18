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Названа дата открытия катка в парке «Черное озеро» в Казани

00:19, 18.12.2019
Названа дата открытия катка в парке «Черное озеро» в Казани
Фото: kzn.ru

20 декабря в 18:00 в парке «Черное озеро» состоится техническое открытие катка.

Посетить его можно с понедельника по пятницу с 13:00 до 22:00, по субботам и воскресеньям — с 10:00 до 22:00. Технический перерыв — с 15:00 до 15:45.

Отмечается, что об официальном открытии площадки объявят чуть позже, передает пресс-служба мэрии Казани.

В парке «Черное озеро» будет возможность взять напрокат коньки, арендовать «помощника фигуриста», накладки на детскую обувь и шкафчик для хранения вещей.

Кроме того, уточняется, что в новогодние праздники часы работы катка изменятся.

Ранее сообщалось, что возле «Чаши» и на Баумана развернется новогодняя ярмарка.

Общество Татарстан
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