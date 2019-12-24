В Татарстане жителям 259 населенных пунктов не начисляется плата за вывоз мусора

Замминистра строительства и ЖКХ Татарстана Ильдус Насыров рассказал, что в республике есть 259 населенных пунктов, жителям которых не начисляется плата за обращение с коммунальными отходами.

Представитель регоператора УК ПЖКХ Альмир Курбанов уточнил, что речь идет о мелких поселениях численностью 5—10 человек. Все эти поселения считаются труднодоступными, мусоровозы не могут проехать к ним, поскольку дороги не чистятся либо отсутствуют вовсе.

Насыров также сообщил, что в Татарстане собираемость платы за вывоз отходов составляет 89%. По состоянию на 1 декабря среди физлиц платят почти 90%, среди юрлиц — более 86%.

Замминистра добавил, что в РТ установлено более 26 тысяч мусорных контейнеров. Однако требуется установить еще около 20 тысяч контейнеров.