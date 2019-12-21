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Летом в Большом театре покажут татарстанские оперы «Сююмбике» и «Любовь поэта»

11:05, 21.12.2019
Летом в Большом театре покажут татарстанские оперы «Сююмбике» и «Любовь поэта»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В июне 2020 года на сцене Большого театра покажут две национальные оперы из РТ. Труппа театра имени Мусы Джалиля представит постановки «Сююмбике» и «Любовь поэта».

«В июне следующего года Татарский театр оперы и балета имени М. Джалиля представит в Большом театре в Москве национальную оперу «Сююмбике» и «Любовь поэта» Резеды Ахияровой», — цитирует «Татар-информ» сообщение Министерства культуры Татарстана.

Также театр Камала выступит на сцене Малого театра России. Казанские актеры покажут стри спектакля: «Ак калфагым төшердем кулдан…» («Мой белый калфак»), «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль») и «Бию пәрие» («Очарованный танцем»).

Ранее сообщалось, что известный французский телеканал классической музыки «Меццо» снимет цикл передач о Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля.

ОбществоКультура Татарстан
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