МЧС Татарстана предупредило об усилении ветра

Вечером 27 октября и до 22 часов 28 октября на территории Татарстана и в Казани местами ожидается сильный юго-западный ветер.

Порывы ветра ночью будут достигать 16—21 м/с, утром и днем усилятся до 19—24 м/с, передает пресс-служба МЧС Татарстана со ссылкой на синоптиков.

Напомним, на 27 октября синоптики вдобавок к порывам ветра прогнозировали дождь в некоторых районах республики. В целом же в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура днем может достигать 13 градусов выше ноля.