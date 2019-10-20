Театры Буинска и Салавата обменяются спектаклями

19 октября на сцене Салаватского государственного башкирского драматического театра пройдут гастроли Буинского государственного драматического театра, а 22 октября в Буинске пройдут гастроли Салаватского театра.

Так, башкирские зрители смогут увидеть комедию С. Латыпова «Кодалар — кодачалар» (режиссер — Раиль Садриев) и постановка для детей по мотивам рассказа И. Тургенева «Муму» (режиссер — Тимур Кулов).

Салаватский театр покажет жителям Буинска трагикомедию по пьесе татарского драматурга Туфана Миннуллина «Әллә яңылыш, әллә яҙмыш» («Клятва от лукавого») в постановке Олега Ханова и детская сказка Л. Нигматуллиной «Ай! Горит!», пишет «Башинформ».

Программа «Большие гастроли» нацелена на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории на территории всей страны.

Ранее сообщалось, что впервые в узбекских городах Ташкенте и Самарканде прошли гастроли коллектива Буинского государственного драматического театра.

