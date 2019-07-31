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Международный форум «Великий Болгар» ожидает приезда почти 35 тысяч гостей

11:15, 31.07.2019 1
Международный форум «Великий Болгар» ожидает приезда почти 35 тысяч гостей
Фото: bulgarfest.ru/

Международный средневековый форум «Великий Болгар» ожидает прибытия около 35 тысяч гостей. В этом году масштабное мероприятие посетят спортсмены из Казахстана, Украины, Эстонии, Латвии и Киргизии.

Как рассказали организаторы на пресс-конференции, с каждым годом популярность фестиваля растет. Только в прошлом году в музей-заповедник Булгар прибыло более 40 тысяч зрителей из более чем 30 регионов России. Причем более половины, 52% всех гостей, приехали из других субъектов страны.

Ранее сообщалось, что на фестивале «Великий Болгар» будут работать шесть площадок с исторической тематикой, одна из них будет посвящена золотоордынскому периоду.

ОбществоИсторияКультура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:40
    Тагы татар теленә татар җире Болгарда урын табылмасмы?
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