Международный форум «Великий Болгар» ожидает приезда почти 35 тысяч гостей

Международный средневековый форум «Великий Болгар» ожидает прибытия около 35 тысяч гостей. В этом году масштабное мероприятие посетят спортсмены из Казахстана, Украины, Эстонии, Латвии и Киргизии.

Как рассказали организаторы на пресс-конференции, с каждым годом популярность фестиваля растет. Только в прошлом году в музей-заповедник Булгар прибыло более 40 тысяч зрителей из более чем 30 регионов России. Причем более половины, 52% всех гостей, приехали из других субъектов страны.

Ранее сообщалось, что на фестивале «Великий Болгар» будут работать шесть площадок с исторической тематикой, одна из них будет посвящена золотоордынскому периоду.