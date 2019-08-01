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Посольство Финляндии прокомментировало ужесточение визового режима для россиян

19:29, 01.08.2019
Посольство Финляндии прокомментировало ужесточение визового режима для россиян
Фото: pixabay.com

С 1 сентября Финляндия ужесточит для россиян процесс получения шенгенской визы. Это касается требований к документам.

Так, гражданам России теперь придется предоставлять подтверждение финансовой состоятельности, места проживания, а также билеты и другие документы. Ранее россиянам нужно было предоставить только анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.

В пресс-службе посольства Финляндии в России заявили, что, несмотря на ужесточение требований к получению визы, количество россиян, которые хотят оформить документы через эту страну, не уменьшится, пишет РБК.

Ранее россиянам упростили въезд на Мальдивы.

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